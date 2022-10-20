Израиль повысит уровень поддержки Украины: СМИ узнали о выводе россией части ЗРК С-300 из Сирии

Войска рф* сократили силы в Сирии, в том числе убрали сложную систему противовоздушной обороны С-300, которая представляла серьезную угрозу для операций израильских ВВС в стране.

Событие может открыть Иерусалиму возможность повысить уровень своей поддержки Киева, поскольку присутствие России в Сирии является важным фактором для позиции Израиля по этому вопросу.

Подробности 20 октября сообщило The New York Times.

По словам высокопоставленного представителя министерства обороны Израиля и двух высокопоставленных западных дипломатов, которых цитирует издание, передача зенитной системы С-300 из Сирии происходит на фоне значительного сокращения присутствия россии в стране. Российские захватчики стремятся поддержать свое провальное наступление на Украину.

В августе спутниковые снимки, полученные израильской фирмой ImageSat International, показали, что батарея С-300 перемещается из Масиафа на северо-западе Сирии в порт Тартус, а затем в Новороссийск, российский порт на Черном море недалеко от оккупированного Крыма. Официальные лица предложили разные оценки того, сколько войск было выведено из Сирии. Двое назвали пару батальонов, или 1200-1600 солдат, а третий сказал, что цифра намного больше. Высокопоставленный представитель министерства обороны Израиля заявил, что выведенные войска были заменены офицерами военной полиции.

Передислокация уменьшит влияние россии на Израиль. Это может заставить Иерусалим пересмотреть свою поддержку Украины.

Киев обращался к официальному Иерусалиму с просьбой поставить системы ПВО и военной техники. Израильские власти сих пор он избегал предоставления прямой военной помощи Киеву — ни наступательных вооружений, ни передовых оборонных технологий — в попытке избежать разжигания кризиса с москвой.

Ранее «Курсор» сообщает, что опрос показал, сколько израильтян поддерживают поставку оружия Украине.