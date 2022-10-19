Опрос: сколько израильтян поддерживают поставку оружия Украине

Население Израиля опросили после того, как высокопоставленный чиновник рф заявил, что поставки военной техники Украине «разрушат политические отношения между москвой и Иерусалимом».

Множество израильтян в рамках опроса не согласились с тем, чтобы Украине нужно передать защитное оружие.

Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на национальную телекомпанию «Кан».

Согласно опросу, 41% израильтян в настоящее время против вооружения Украины, 21% поддерживают такой шаг, а 38% еще не определились. Оппозиция была немного выше среди правых: 46% респондентов возражали против обмена оборонными технологиями по сравнению с 41% среди левых.

Авторы опроса измеряли общественное мнение после выступления во вторник *дмитрия медведева, бывшего президента россии, ныне занимающего пост заместителя председателя Совета безопасности страны. Он ответил на публичный призыв министра диаспоры Нахмана Шая к Израилю направить военную технику в Украину в ответ на рост роли регионального соперника Ирана в конфликте. В частности, медведев заявил, что поставки военной техники Украине «разрушат политические отношения между москвой и Иерусалимом».

Ранее мы рассказывали, что министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль не поставлял Украине оружие, а также собирается и дальше придерживаться этой политики. Одновременно с этим он утверждает, что Иерусалим поможет Киеву в создании системы раннего предупреждения о ракетном нападении.

Также «Курсор» сообщал, что путин объявил «военное положение» на аннексированных территориях Украины.

Помимо этого, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу высказался о предоставлении оружия Украине. По его словам, он поддерживает решение правительства не отправлять оружие в Украину в первые месяцы российского вторжения. Он считает, что любое предоставленное Киеву оружие может оказаться в руках Ирана.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!