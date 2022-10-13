Израиль уступит почти 10 км территориальных вод: глава СНБ призвал провести референдум о сделке с Ливаном

Глава службы безопасности Израиля Эяль Хулата прокомментировал договор о демаркации морской границы с Ливаном. Он заявил, что государство уступит, согласно пунктам договора, почти 10 км территориальных вод.

Нормы израильского законодательства свидетельствуют о том, что такая уступка означала бы, что сделка должна быть вынесена на национальный референдум.

Об этом 13 октября сообщает Israel National News.

На брифинге председатель государственной структуры признал, что Израиль потеряет почти 10 квадратных километров (около 5 морских квадратных миль) своих территориальных вод, если выполнит сделку. Это несмотря на сообщения о том, что договор включает только экономические воды.

Он отметил, что разница между двумя линиями в территориальных водах минимальна, всего несколько десятков метров. Все различия в территориальных водах, которую Израиль уступил, составляет менее 10 квадратных километров.

«В соглашении указывается, что оно прекращает притязания Ливана на морскую границу, и это главное», – заявил чиновник.

Уступка территориальных вод будет иметь серьезные последствия для ратификации сделки. Согласно израильскому законодательству, любая сделка, которая откажется от законного суверенитета Израиля в каком-либо районе, должна быть вынесена на национальный референдум. Это происходит после того, как за нее проголосует большинство в Кнессете, если только не одобрят 80 депутатов. Первоначально закон был составлен о земельных концессиях, поскольку составители не думали, что документ заключат о морских локациях. Следовательно, закон подлежит судебному толкованию в зависимости от того, применим ли он к данному делу.

Ранее «Курсор» сообщал, что Бени Ганц, глава минобороны Израиля, рассказал о соглашении относительно демаркации морской границы с Ливаном. Он считает, что новый договор усилит позиции государства, а в регионе наступит стабильность.