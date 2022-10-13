Министр обороны расхвалил соглашение о морской границе с Ливаном и назвал преимущества сделки

Бени Ганц, глава минобороны Израиля, рассказал о соглашении относительно демаркации морской границы с Ливаном. Он назвал договор выгодным для страны, поскольку сделка дает ряд преимуществ.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Яиром Лапидом и министром энергетики Карин Эльхарар оценил перспективы с точки зрения стратегических активов и безопасности.

Об этом 13 октября сообщает 7kanal.

Ганц подчеркнул, что сейчас государство сталкивается с серьезными выводами — от угрозы Ирана и его симпатиков до необходимой борьбы с терроризмом и оперативной реальности на севере и юге страны. Он напомнил, что на северной границе действует террористическая организация, которая имеет десятки тысяч ракет.

«Соглашение устанавливает новое уравнение безопасности», – заявил глава минобороны.

Политик перечислил и экономические выгоды, которые Израиль сможет получить после подписания сделки. По его мнению, это укрепит стабильность в регионе.

Премьер-министр Яир Лапид также оценил перспективы договора о морской границе с Ливаном. Он назвал соглашение, подписанное всеми органами безопасности, эффективным. Документ якобы приносит народу Израиля миллиардные доходы и энергетическую безопасность на долгие годы. Также Лапид обратил внимание на одобрение переговоров со стороны США и международного сообщества.

«Это хорошая сделка для государства Израиль. Для безопасности Израиля. Для экономики Израиля. Для граждан Израиля», – заявил Лапид.

Израиль получит примерно 17% доходов от ливанского газового месторождения, месторождения Кана-Сидон. Террористическая организация «Хизбалла» не получит прибыли.

Ранее «Курсор» сообщал, что СМИ обнародовали текст соглашения Израиля с Ливаном: о чем договорились страны.