Ганц подписал постановление об аресте ливанских компаний, помогающих Хизбалле

Ганц заявил, что «Израиль будет продолжать обращаться к ливанскому народу и предлагать гуманитарную помощь, в то же время продолжая подрывать попытки внедрения современного оружия, которое будет представлять опасность для граждан страны»

В воскресенье министр обороны Бенни Ганц издал приказ об административном аресте трех ливанских компаний за предполагаемые поставки сырья «Хизбалле» для ее проекта высокоточных ракет.

Об этом пишет JPost.

Компании, против которых был издан приказ, — это Toufali, Moubayed и Barakat. Эти компании торгуют машинами, маслами и вентиляционными системами, которые необходимы для производственной линии «Хизбаллы». Приказ позволит внести эти компании в черный список мировых финансовых систем и затруднит их дальнейшую деятельность.

Вместо того, чтобы помогать гражданам Ливана и восстанавливать их, «Хизбалла» продолжает подвергать опасности граждан Ливана и всю страну и сеять хаос», — сказал Ганц. «Хизбалла», при поддержке Ирана, подрывает способность стабилизировать Ливан. Израиль будет продолжать обращаться к ливанскому народу и предлагать гуманитарную помощь, в то же время продолжая подрывать попытки внедрения современного оружия, которое будет представлять опасность для граждан страны».

Курсор ранее писал, что ЦАХАЛ допрашивает военнослужащих в связи со смертью американца палестинского происхождения в Иудее и Самарии. 24 января, появились сообщения о том, что военная полиция начала расследование, но, похоже, солдатам не будут предъявлены обвинения.

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