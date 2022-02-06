Кабинет министров утвердил план подготовки к масштабным лесным пожарам на сумму 155 млн шекелей

Прошлым летом около 25 000 дунамов (6 200 акров) леса вокруг Иерусалима охватило пламя. В разгар пожара возникло опасение, что больницу «Хадасса» в Эйн-Кереме придется эвакуировать. Потребовалось три дня и усилия 204 пожарных команд, 20 самолетов, спасателей ЦАХАЛа и помощь палестинских пожарных, чтобы полностью потушить пламя.

Кабинет министров утвердил национальный план по подготовке к масштабным пожарам стоимостью 155 миллионов шекелей (48 миллионов долларов) в рамках более широкой стратегии по борьбе с последствиями изменения климата.

Об этом пишет Times Of Israel.

План, разработанный канцелярией премьер-министра и министерствами общественной безопасности и охраны окружающей среды, предусматривает создание противопожарных полос, чтобы отдалить дома от прилегающих лесов и лесных массивов и остановить распространение пожаров.

Он также включает ассигнования на улучшение координации с воздушным подразделением пожарной службы и многолетний план по укреплению пожарной службы в целом.

Весь мир теплеет из-за изменения климата, и пожары представляют реальную опасность для жизни», — говорит Беннет на еженедельном заседании кабинета министров.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что недавно произошел пожар в ночном клубе Камеруна. Так, 16 человек погибли, еще 8 тяжело ранены. В результате пожара в ночном клубе в столице Камеруна Яунде погибли 16 человек. Об этом официально заявило правительство сегодня, 23 января.

Еще напомним, что в результате недавно произошедшего пожара в Иерусалиме пострадали 9 человек. Пожарно-спасательные службы поспешили на место происшествия, где обнаружили огонь в квартире на улице Эль-Баттед в районе Бейт-Ханина на востоке.

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