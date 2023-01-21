Кадыров планирует переселение мусульман с Кавказа на оккупированные территории — аналитики

Глава Чеченской Республики рамзан кадыров*, вероятно, хочет создать условия для заселения оккупированных территорий Украины мусульманским населением.
Об этом предупредили аналитики американского Института изучения войны (ISW) в новом отчете.
По информации специалистов, кадыров может надеяться использовать кадиев и имамов в Украине для создания социальных условий для долгосрочного переселение мусульманского населения Кавказа . И хотя пока нет явных доказательств таких планов, в ISW уверены, что глава Чечни уже рассматривает различные варианты.
Аналитики акцентируют, что кадыров также продолжает попытки назначить чеченцев для выполнения административных и правоохранительных функций на оккупированных территориях. Не исключают, что он также будет пытаться превратить кадиев в местных «судей».
Кадыров ранее опубликовал кадры, на которых группа чеченских богословов завершает учебу в российском университете спецназа в Грозном (Чечня). Он отметил, что более 300 кадиев (судей, которые придерживаются законов шариата) и имамов будут работать в Украине.
«Курсор» сообщал также, что российский публицист высказался о перспективах освобождения Крыма ВСУ.
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