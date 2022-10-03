Каким будет финал владимира путина: украинская разведка сделала неожиданное заявление

Путин терпит крах и конец его правления уже неизбежен. Отдельные представители кремля* ищут возможности, как обезопасить себя и свое состояние и отмежеваться от путина, а для него самого определены три финала.

Об этом сказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью УНИАН.

Юсов констатировал, что среди военно-политического руководства россии, особенно среди российской бизнес-элиты далеко не все в восторге «от той каши, которую заварил «коллективный путин».

По его словам, далеко не все разделяют исторические позиции медведева, патрушева и других. С каждым новым уровнем такой эскалации, с каждой новой волной мобилизации, с каждым новым процентом падения рейтинга путина, или, безусловно, новыми успехами Вооруженных сил Украины по освобождению оккупированных территорий, эта партия мира внутри россии, безусловно, будет усиливаться.

По его словам, финал путина уже определен. Это фиаско. «Будет ли это политическое фиаско, будет ли оно в виде международного трибунала, дворцового переворота или суда Линча на улице – это уже другая история. Но финал – это фиаско»,- подчеркнул Юсов. .

Представитель разведки добавил, что вопрос будущего россии пока остается открытым: вопрос, сможет ли она очиститься от диктатуры и переформатироваться, отойдя от всех оккупированных территорий и попытаться как-то откатить назад. Или она распадется и порабощенные народы колониальной империи получат возможность создания независимых государств.

По мнению представителя разведки, режим путина обречен, в то же время будущее россии имеет несколько сценариев. По любому из этих сценариев Украина восстанавливает суверенитет над всей территорией и одерживает победу над путинской россией, и соответственно, россияне терпят поражение. «И главное – наказание и возмездие за каждое преступление обязательно будет», — подчеркнул он.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!