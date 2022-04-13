Кандидатка в президенты Франции Ле Пен: Я привержена решению о двух государствах

Марин Ле Пен, которая прошла во второй тур президентских выборов во Франции, заявила, что солидарна с израильским народом и выражает свои сожаления по поводу недавних терактов.

«Я очень чувствительна к любым проявлениям террора, и я быстро выразила свою солидарность с израильским народом, пострадавшим от волны террористических атак», — заявила в среду кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.

«Это напоминает нам, французам, к сожалению, о страхах, которые мы все разделяем, хотя я, конечно, понимаю, что Израиль живет с этим страхом практически ежедневно», — сказала Ле Пен, которая участвует во втором туре президентских выборов во Франции 24 апреля. Во время 90-минутной пресс-конференции в центре Парижа, посвященной ее политике в области дипломатии и внешних отношений, Ле Пен затронула целый ряд международных вопросов, посвятив большую часть своего выступления Ближнему Востоку.

«Нам во Франции повезло, что мы не сталкиваемся с такой ситуацией [ежедневно]», — сказала она. «Я вновь заявляю о своей поддержке израильтян, столкнувшихся с исламистским террором, и повторяю, что террор — это красная линия».

Говоря об израильско-палестинском конфликте, Ле Пен заявила, что придерживается традиционной позиции Министерства иностранных дел Франции, а именно поддерживает решение о двух государствах, при котором жизнеспособное палестинское государство будет существовать в условиях безопасности бок о бок с Израилем, в границах 1967 года, и со столицей обоих государств — Иерусалимом.

«Конечно, линия 1967 года не будет важна, если стороны решат договориться о другом соглашении», — сказала она, отметив, что, к сожалению, переговоры не ведутся. Ле Пен также сказала, что необходимо найти решение по вопросу о палестинских беженцах.

Курсор ранее писал, что Макрон отказался признавать действия россии в Украине геноцидом. Макрон сообщил, что в ближайшие дни проведет новые телефонные переговоры как с путиным, так и с Зеленским. Еще он добавил, что в этой ситуации лучше быть «осторожным» с терминологией геноцида, тем более что «украинцы и россияне — братские народы».