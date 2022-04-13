Макрон отказался признавать действия россии в Украине геноцидом

Макрон сообщил, что в ближайшие дни проведет новые телефонные переговоры как с путиным, так и с Зеленским. Еще он добавил, что в этой ситуации лучше быть «осторожным» с терминологией геноцида, тем более что «украинцы и россияне — братские народы».

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду отказался повторить обвинение президента Джо Байдена в том, что россия* осуществляет «геноцид» против украинцев, предупредив, что словесная эскалация не поможет положить конец войне.

Байден во вторник обвинил армию путина* в совершении геноцида в Украине, заявив, что «становится все яснее и яснее, что путин просто пытается стереть с лица земли идею о том, что чтобы быть украинцем».

Выступая перед телевидением France 2 и наращивая свою предвыборную кампанию против крайне правого лидера Марин Ле Пен, Макрон сказал, что лидеры должны быть осторожны с формулировками.

«Я бы сказал, что россия в одностороннем порядке развязала самую жестокую войну, что сейчас установлена, и что военные преступления были совершены российской армией, и теперь необходимо найти виновных и привлечь их к ответственности», — заявил Макрон.

«То, что происходит, — это безумие, это невероятно жестоко», — добавил он.

«Но в то же время я смотрю на факты и хочу сделать все возможное, чтобы и впредь иметь возможность остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что словесные эскалации служат этой цели», — сказал он.

Макрон сказал, что в этой ситуации лучше быть «осторожным» с терминологией геноцида, тем более что «украинцы и россияне — братские народы».

Комментарии Байдена приветствовал президент Украины Владимир Зеленский, который неоднократно обвинял москву в геноциде с момента начала вторжения 24 февраля.

«Курсор» писал, что Зеленский намерен обменять олигарха Медведчука на пленных украинцев.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!