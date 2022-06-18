Каталония обвинила Израиль в апартеиде

В 2012 году комитет по иностранным делам французского парламента опубликовал доклад, в котором обвинил Израиль в проведении политики «апартеида» в Иудее и Самарии.

Комитет по иностранным делам парламента Каталонии, второго по численности населения региона Испании, обвинил Израиль в совершении «апартеида».

На голосовании в четверг в Барселоне был принят проект резолюции, представленный несколько месяцев назад крайне левыми политиками. Около половины из 30 законодателей, входящих в комитет, проголосовали за проект резолюции. Несколько других проголосовали против, а остальные воздержались, в результате чего резолюция была принята.

Политические партии представлены в комитете в соответствии с численностью их избирателей, поэтому результаты голосования могут отражать позицию большинства из 135 законодателей, заседающих в парламенте Каталонии. Вопрос не был вынесен на голосование пленума.