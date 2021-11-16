Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике

Ким Чен Ын не был замечен на публике полтора месяца — это самое длительное его отсутствие с 2014 года.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил новый город, строящийся недалеко от границы с Китаем, в своем первом публичном выступлении более чем за месяц.

Город, который посетил Ким, — это северный город Самджиён, который превращается в крупный экономический центр, названный чиновниками «социалистической утопией», с новыми квартирами, гостиницами, горнолыжным курортом, коммерческими, культурными и медицинскими объектами.

KCNA сообщило, что последняя поездка Кима была направлена на инспекцию третьего и последнего этапа строительства, который должен быть завершен к концу этого года после задержек, вызванных международными санкциями и пандемией коронавируса.

Информационное агентство не назвало дату визита Кима, но это первое сообщение о публичной активности лидера за 35 дней, с тех пор как он выступил с речью на оборонной выставке, что является самым длительным его отсутствием с 2014 года.

Исчезновение Кима из государственных СМИ часто порождает спекуляции о его здоровье или местонахождении. В конце прошлого месяца разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что у него нет проблем со здоровьем.

Курсор уже писал, что в Южной Корее не могут объяснить причину резкого похудения Ким Чен Ына. В разведке Южной Кореи сообщили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын похудел на 20 кг, при том, что не имеет явных проблем со здоровьем.

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