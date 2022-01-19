Китай предостерегает иностранных спортсменов-олимпийцев от высказываний о политике

Китай пытается пресечь все попытки использовать предстоящие Олимпийские игры для дестабилизации политической ситуации в стране.

Член оргкомитета Олимпийских игр Китая предупредил, что иностранные спортсмены могут быть наказаны за выступления, нарушающие законы Китая на зимних Играх 2022 года, подчеркнув важность введенных страной ограничений на политическое самовыражение.

«Я уверен, что любое выражение, соответствующее олимпийскому духу, будет защищено», — сказал Ян Шу, заместитель генерального директора по международным отношениям Пекинского организационного комитета, на пресс-конференции во вторник — «Однако выражения против олимпийского духа, а особенно против китайских законов и постановлений, подлежат определенному наказанию».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Китай разрешит олимпийцам пользоваться заблокированными в стране соцсетями.

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