Рождаемость в Китае в 2021 году упала до самого низкого уровня за 70 лет

В 2016 году власти пересмотрели политику, принятую в 1980 году, согласно которой в семьях может быть только один ребенок.

Уровень рождаемости в Китае упал до самого низкого уровня с тех пор, как правящая Коммунистическая партия взяла власть в свои руки в 1949 году, несмотря на то, что политики ослабили давнюю политику одного ребенка.

Об этом сообщает voanews.com.

Данные, опубликованные в понедельник Национальным статистическим бюро, показывают, что население Китая составляло 1,4 миллиарда человек на конец 2021 года, при этом в 2021 году родилось 10,6 миллиона детей, что составляет 7,52 рождения на 1000 человек. Напротив, в 2020 году родилось 12 миллионов младенцев, что составляет 8,52 рождения на 1000 человек.

Темпы прироста населения снизились в 2021 году до 0,34 на 1000 человек. Снижающийся показатель оказывает дополнительное давление на политиков Пекина, заставляя их иметь дело с сокращающейся рабочей силой, чтобы помочь поддержать быстро стареющее население.

В 2016 году власти пересмотрели политику, принятую в 1980 году, согласно которой в семьях может быть только один ребенок, чтобы сдержать рост населения. Пересмотренная политика позволила парам иметь двоих детей, а в прошлом году их число увеличилось до трех. В сообщениях говорится, что, несмотря на то, что Китай отказался от политики одного ребенка, все более высокая стоимость жизни не позволяет некоторым парам иметь больше детей.

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