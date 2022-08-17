Китай примет участие в совместных военных учениях с россией

Министерство обороны Китая заявило, что отправит свой военный контингент в рф для участия в совместных военных учениях «Восток».

Об этом сообщает Reuters.

В Минобороны КНР отметили, что участие Китая в совместных военных учениях с рф «не связано с текущей международной и региональной ситуацией», имея в виду войну россии в Украине.

Целью является углубление практического и дружественного сотрудничества с армиями стран-участниц, повышение уровня стратегического взаимодействия между сторонами-участницами и усиление возможности реагировать на различные угрозы безопасности, добавили в китайском оборонном ведомстве.

Военные учения «Восток» пройдут с 30 августа по 5 сентября, участие в них, кроме россии и Китая, примут Индия, Монголия, Таджикистан и беларусь.

Ранее «Курсор» писал, решится ли российская элита на переворот в Кремле. В СМИ распространяются слухи о том, что российская элита очень недовольна действиями владимира путина. Однако отстранить его от власти никто не может.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!