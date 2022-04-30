Китайско-российские отношения все больше беспокоят американцев — опрос

Согласно данным с нового опроса, отношение граждан США к Китаю за последние два года становится все более негативным.

Результаты опроса 2022 года исследователи сравнили с результатами 2020 года.

Опрос провели PEW.

67% американцев считают мощь и влияние Китая серьезной угрозой по сравнению с 62% в 2020 году. 66% считают, что его сила и влияние усиливаются. 43%, что Китай является ведущей экономической державой мира, по сравнению с 32% в 2020 году и 19% считают Китай ведущей военной державой мира, по сравнению с 6% в 2020 году.

Американцы также негативно отреагировали на отношения между россией* и Китаем, который не осудил вторжение россии в Украину, начавшееся 24 февраля. Около 62% считают эти отношения очень серьезной проблемой для США.

Интересно, однако, что в период с января по март 2022 года американцы стали называть Китай конкурентом, а не врагом. В январе 54% считали Китай конкурентом и 35% врагом, а в марте эти цифры упали до 62% и 25%. Обратное верно для рф, показало исследование. В январе 49% американцев считали россию конкурентом и 41% врагом, а в марте цифры подскочили до 70% врагов и 24% конкурентов.

Другие вопросы показали, что 47% американцев считают участие Китая в политике США очень серьезной проблемой для США. 43% рассматривали военную мощь Китая в том же свете.

Опрос выявил большие различия между республиканцами и демократами по многим вопросам, связанным с Китаем, причем республиканцы обычно придерживаются более негативного мнения.

Еще одно интересное разделение было обнаружено между возрастными группами, поскольку пожилые американцы, как правило, относились к Китаю в более негативном свете, чем молодежь.

Например, 74% американцев в возрасте 65 лет и старше считают китайско-российские отношения очень серьезной проблемой для США, а 49% в возрасте от 18 до 29 лет согласны с этим. Кроме того, 58% в возрасте 65+ заявили, что участие Китая в политике США является серьезной проблемой, в то время как 38% в возрасте от 18 до 29 лет сказали то же самое.

Что касается прав человека, 68% американцев считают, что США должны пытаться продвигать права человека в Китае, даже если это наносит ущерб экономическим отношениям, в то время как 28% считают, что США должны уделять первоочередное внимание укреплению экономических отношений, даже если это означает отказ от решения проблем прав человека.

Курсор писал ранее, что историк рассказала, что случится с путиным после войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!