Историк рассказала, что случится с путиным после войны

Как рассказала российский историк, владимир путин может не пережить смену режима в российской федерации. Своими действиями он вынуждает противников действовать более радикально.

Президент россии* владимир путин может сесть на скамью подсудимых только в том случае, если это позволит сама рф.

Об этом рассказала историк Тамара Эйдельман.

Отметим, что женщине пришлось покинуть россию после того, как в москве решили начать полномасштабную войну против Украины.

По ее словам, чтобы привлечь путина к ответственности, в россии должны начать происходить изменения. Более того, если в рф начнет происходить смена режима, то путин, возможно, не выйдет из этого процесса живым.

Еще в 2012 году, по словам историка, в россии был вариант мирной эволюции, однако тогда путин продолжал наращивать давление.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что политолог рассказал, что будет с россией в будущем.

Кроме того, Курсор писал, что украинские военные сбросили с дрона гранату прямо в люк российской военной машины.

Еще напомним, что в Украине показали фотографии убийц и насильников, зверствовавших в Буче.