Историк рассказала, что случится с путиным после войны

Президент россии* владимир путин может сесть на скамью подсудимых только в том случае, если это позволит сама рф.
Об этом рассказала историк Тамара Эйдельман.
Отметим, что женщине пришлось покинуть россию после того, как в москве решили начать полномасштабную войну против Украины.
По ее словам, чтобы привлечь путина к ответственности, в россии должны начать происходить изменения. Более того, если в рф начнет происходить смена режима, то путин, возможно, не выйдет из этого процесса живым.
Еще в 2012 году, по словам историка, в россии был вариант мирной эволюции, однако тогда путин продолжал наращивать давление.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что политолог рассказал, что будет с россией в будущем.
Кроме того, Курсор писал, что украинские военные сбросили с дрона гранату прямо в люк российской военной машины.
Еще напомним, что в Украине показали фотографии убийц и насильников, зверствовавших в Буче.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!