Командование рф скрывает причины гибели мобилизованных — перехват разговора

Служба безопасности Украины перехватила телефон разговор военного из рф* о сокрытии российским командованием причин гибели мобилизованных перед новой волной мобилизации.

Об этом СБУ сообщает в Телеграме.

Так, в разговоре женщина рассказывает мужчине, который воюет на Донецком направлении, что мобилизованные возвращаются домой в гробах, и больше всего удивляет родственников официальная причина гибели.

«Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают. В цинке… Пишут, что самое интересное (о причине гибели): «Уснул и не проснулся»… Не то чтобы там где-то на учениях, или где-то там в боевых действиях», – говорит женщина.

Захватчик считает, что таким образом командование пытается минимизировать общественную панику перед новой волной мобилизации, которую в россии планируют провести в декабре.

«Курсор» сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!