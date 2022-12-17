Конгресс США обязал администрацию документировать военные преступления рф в Украине

Конгресс США включил в Закон об оборонном бюджете США положения другого законопроекта, обязывающего администрацию отчитываться о военных преступлениях и зверствах россии*, совершенных во время войны против Украины.

Об этом сообщает в пятницу The Washington Free Beacon.

Законодательство требует от президента «отчитываться перед Конгрессом обо всех зверствах, совершенных с февраля 2022 года, когда россия начала свое неспровоцированное вторжение», указывается в сообщении.

У Белого дома будет 90 дней, чтобы подготовить и предоставить этот отчет Конгрессу. Он должен включать информацию об усилиях США по «сбору, анализу и сохранению доказательств, связанных с военными преступлениями и другими зверствами, совершенными во время вторжения». Белый дом также должен подробно рассказать, как он может использовать эту информацию для внутреннего или международного судебного трибунала, связанного с этими преступлениями.

Как отметил автор законопроекта Майкл Маккол, это поможет США преследовать российских военных преступников и судить их на предстоящем трибунале.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!