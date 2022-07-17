Король Мухаммед VI признал еврейскую общину частью марокканской культуры

«Мы можем только надеяться, что шаги, предпринятые королем Мохаммедом VI, вдохновят и придадут смелости арабам и мусульманам во всем мире последовать примеру Марокко», — сказал раввин Купер.

Марокканский король Мохаммед VI признал еврейскую общину страны компонентом национальной культуры, говорится в заявлении королевского дворца.

Следуя «королевскому указанию», министр внутренних дел Марокко Абделуафи Лафтит на заседании Совета министров в Рабате предложил сформировать новые представительные органы для еврейской общины, назвав ее традиции «компонентом богатой марокканской культуры».

Этими органами станут Национальный совет еврейской общины Марокко, который будет курировать дела общины и охранять объекты наследия, а также формировать региональные комитеты, Комиссия марокканских евреев, проживающих за рубежом, которая призвана развивать связи с марокканскими евреями по всему миру и защищать интересы Марокко, и Фонд марокканского иудаизма, призванный продвигать и защищать еврейско-марокканское нематериальное наследие и традиции.

Эти меры основаны на роли короля Мохаммеда VI как «командующего верующими», которая включает в себя гарантию свободного вероисповедания для марокканцев.

Директор глобальных социальных действий Центра Симона Визенталя высоко оценил заявление Марокко, сказав, что оно «укрепляет ДНК мира и наносит удар по религиозным экстремистам и антисемитизму».

Курсор ранее писал, что Авив Кохави впервые посетит Марокко. Начальник штаба прибудет в королевство Марокко на фоне потепления отношений между двумя странами. Детали поездки, как и сроки, на данный момент не раскрываются.