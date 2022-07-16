Авив Кохави впервые посетит Марокко

Начальник штаба прибудет в королевство Марокко на фоне потепления отношений между двумя странами. Детали поездки, как и сроки, на данный момент не раскрываются.

Глава Генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави впервые посетит Марокко.

Визит главы Генштаба проходит на фоне потепления отношений между двумя странами после подписания Авраамовых соглашений.

Wall Street Journal недавно сообщил, что в марте начальник Генштаба Кохави встретился с несколькими арабскими лидерами в Шарм-эш-Шейхе. Согласно сообщению, один из старших командиров был главой саудовской армии.

Курсор ранее писал, что глава ЦАХАЛа и генералы Ближнего Востока обсудили Иран на секретных встречах. Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави в марте в Шарм-эль-Шейхе встретился с высокопоставленными арабскими военными лидерами, включая начальника штаба Саудовской Аравии генерала Файяда бен Хамеда Аль Рувайли, чтобы обсудить противодействие региональным угрозам, исходящим от Ирана.

Также сообщалось, что Авив Кохави получил петицию против службы девушек в армии. Основная мысль — что служба в боевых частях наносит непоправимый вред физическому и ментальному здоровью девушек. Активистки пояснили, в призывном возрасте мало, кто задумывается о родах, но когда после службы девушка пытается забеременеть, она сталкивается с серьезными трудностями.

Кроме того, раввины против того, чтобы женщины служили в в боевых частях ЦАХАЛа. Группа раввинов обратилась к начальнику Генштаба ЦАХАЛа Авиву Кохави, чтобы тот не допустил призыв девушек на службу в боевые части. Примечательно, что письмо подписали раввины как консервативных, так и либеральных течений.