Кремль осуждает «пиковую истерию» США по Украине после звонка Байдена и Путина

Советник Путина заявил, что часовые телефонные переговоры двух лидеров были «сбалансированными и деловыми» и добавил, что «президенты договорились продолжать контакты на всех уровнях».

Кремль осуждает «пиковую истерию» США вокруг конфликта в Украине, но заявляет, что российский лидер Владимир Путин и президент США Джо Байден договорились о продолжении диалога.

Выступая после новых телефонных переговоров между Путиным и Байденом, главный советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков сказал: «Истерия достигла своего пика».

По словам Ушакова, американская сторона попросила организовать телефонные переговоры между Байденом и Путиным сегодня, хотя изначально они были запланированы на понедельник.

Два лидера говорили после того, как Вашингтон предупредил, что вторжение России в Украину может начаться «в любой день».

«Мы не понимаем, почему ложная информация о наших намерениях передается в СМИ», — говорит он журналистам.

По его словам, Путин в очередной раз пожаловался, что Запад вооружает Украину и что киевские власти «саботируют» мирные соглашения, заключенные при посредничестве Запада, чтобы положить конец многолетнему конфликту на востоке Украины.

Ранее Курсор сообщал, что 5 тысяч военнослужащих США направляются в Восточную Европу.

Кроме того, мы писали, что Госдеп США призвал своих граждан воздержаться от поездок в Россию.

Еще напомним, что президент Байден подтвердил свои планы баллотироваться на второй срок.

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