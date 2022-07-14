Лапид и Байден подписали декларацию о стратегическом партнерстве между США и Израилем

Байден и Лапид подписали совместную «Иерусалимскую декларацию», укрепляющую американо-израильское сотрудничество. Этот шаг был предпринят после того, как специальный посланник США Роберт Мэлли предупредил ранее в этом месяце, что Ирану осталось «всего несколько недель» до получения достаточного количества обогащенного урана для создания атомного оружия.

Опубликован полный текст Совместной декларации о стратегическом партнерстве между США и Израилем, подписанной президентом США Джо Байденом и премьер-министром Яиром Лапидом.

Как и ожидалось, декларация подтверждает «неразрывные связи между нашими двумя странами и неизменную приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля».

Американская сторона также «подтверждает свою непоколебимую приверженность сохранению и укреплению способности Израиля сдерживать своих врагов и самостоятельно защищаться от любой угрозы или комбинации угроз. Соединенные Штаты также подтверждают, что эти обязательства являются двухпартийными и священными, и что это не только моральные обязательства, но и стратегические обязательства, которые жизненно важны для национальной безопасности самих Соединенных Штатов».

Заявление содержит твердое обещание США никогда не допустить приобретения Ираном ядерного оружия и подчеркивает, что Вашингтон готов «использовать все элементы своей национальной мощи» для того, чтобы Тегеран удержался от создания бомбы.

Декларация содержит обязательство США полностью выполнить условия исторического меморандума о взаимопонимании стоимостью 38 миллиардов долларов, а также признание того, что последующий меморандум должен отражать новые угрозы и обстоятельства. Согласно Иерусалимской декларации, Вашингтон будет добиваться дополнительного финансирования противоракетной обороны помимо Меморандума о взаимопонимании.

Что касается Авраамовых соглашений, в заявлении подтверждается важность этих соглашений, а также Форума Негева, который был инициирован в Манаме в июне.

Две страны нашли общий язык по вопросу войны между россией* и Украиной, где Израиль был гораздо менее решительным, чем США, в своих осуждениях москвы. Израиль также отказался присоединиться к западным санкциям против россии.

«Соединенные Штаты и Израиль подтверждают свою озабоченность по поводу продолжающихся нападений на Украину, свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также подтверждают важность продолжения гуманитарной помощи народу Украины», — говорится в декларации.

Некоторые трещины в единстве очевидны по палестинскому вопросу. Обе страны обязуются продолжить обсуждение израильско-палестинских связей, а также осуждают ХАМАС и недавние террористические атаки.

Примечательно, что только Байден «подтверждает свою давнюю и последовательную поддержку двухгосударственного решения и продвижения к реальности, в которой и израильтяне, и палестинцы смогут пользоваться равными мерами безопасности, свободы и процветания».

«Соединенные Штаты готовы работать с Израилем, Палестинской администрацией и региональными заинтересованными сторонами для достижения этой цели».

Тем не менее, обе стороны обязуются укреплять палестинскую экономику и улучшать качество жизни палестинцев.

Что касается зашедших в тупик попыток Израиля присоединиться к безвизовой программе США, обе стороны согласны ускорить попытки завершить этот процесс.

В заявлении также содержится решительное осуждение кампаний BDS и попыток несправедливо выделить Израиль в Организации Объединенных Наций или Международном уголовном суде.

«Обе страны будут использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты для борьбы с любым злом и источником антисемитизма и реагировать всякий раз, когда законная критика переходит в фанатизм и ненависть или попытки подорвать законное и легитимное место Израиля в семье народов», — говорится в заявлении.

Ранее Курсор писал, что Байден посетил выставку оборонных технологий Израиля. Президент США Джо Байден прибыл на демонстрационную площадку Министерства обороны в аэропорту, чтобы получить секретный брифинг от министра обороны Бенни Ганца и других представителей органов безопасности, включая начальника штаба ЦАХАЛа Авива Кохави.