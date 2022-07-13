Байден посетил выставку оборонных технологий Израиля

Президент США Джо Байден прибыл на демонстрационную площадку Министерства обороны в аэропорту, чтобы получить секретный брифинг от министра обороны Бенни Ганца и других представителей органов безопасности, включая начальника штаба ЦАХАЛа Авива Кохави.

Байдену показали израильские многоуровневые системы ПВО, включая «Стрелу», «Пращу Давида», «Железный купол» и разрабатываемую мощную лазерную систему перехвата «Железный луч».

Израиль надеется на партнерство с Вашингтоном по проекту Iron Beam, включая американские инвестиции в дальнейшую разработку и развертывание системы.

Ранее Курсор писал, что источник заявил, что Байден подпишет «Иерусалимскую декларацию» с обязательствами перед Израилем. Иерусалимская декларация о двустороннем стратегическом партнерстве станет центральным элементом визита президента США Джо Байдена в Израиль.

Наша редакция писала, что посол США заявил, что Джо Байден всегда будет выступать за решение о двух государствах. Посол США в Израиле Том Найдс заявил, что цель визита президента США Джо Байдена — подчеркнуть, почему американо-израильские отношения важны для израильтян и американцев, евреев, мусульман и христиан.