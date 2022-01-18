Лапид раскритиковал Религиозно-сионистскую партию

Во вторник министр иностранных дел Израиля Яир Лапид обрушился с критикой на правую Религиозно-сионистскую партию, назвав ее фракцию «антисионистской».

Об этом пишет Arutz Sheva.

Пообещав во вторник утром поддержать вариант закона о гражданстве, разработанный депутатом от Религиозно-сионистской партии Симхой Ротманом, Лапид посетовал, что законопроект связан с этой партией, назвав фракцию «антисионистской».

«Я не согласен, чтобы [арабская националистическая партия] Балад возглавила принятие закона о гражданстве, так и я не согласен, чтобы партия [ Итамара] Бен-Гвира приняла закон о гражданстве».

Председатель Религиозно-сионистской партии член МК Бецалель Смотрич во вторник выступил с ответным заявлением, написав: «Что касается Лапида, Религиозно-сионистское движение достаточно хорошо, чтобы заполнить военные кладбища, но недостаточно сионистское, чтобы принять закон о гражданстве».

«Он определенно не такой «сионист», как Исламское движение, с которым он в союзе», — продолжил Смотрич, имея в виду Объединенный арабский список, который связан с Южным отделением Исламского движения в Израиле.

«Этого больного человека, который сравнивает религиозный сионизм с БАЛАДом, Беннет, Шакед и Орбах собираются сделать премьер-министром».

Курсор также писал, что Лапид заявил, что Израиль поддерживает контакты с мировыми державами по ядерным соглашениям Ирана. Израиль поддерживает контакты с США и другими государствами, чтобы повлиять на ядерное соглашение с Ираном и сделать его как можно лучше, заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в понедельник.

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