Лапид: Израиль должен найти способ положить конец войне с Газой

Премьер-министр Израиля заявил, что государство должно показать жителям Газы, что есть другой пути, отличный от войны. «Сила ЦАХАЛа дает нам свободу действий в Газе, а также экономическую и дипломатическую свободу действий», — отметил Лапид.

На государственной церемонии, посвященной памяти солдат ЦАХАЛа, погибших во время операции «Защитная полоса» в Газе в 2014 году, премьер-министр Яир Лапид заявил, что Израиль должен найти новый способ положить конец постоянной войне с Газой.

«В течение долгого времени на столе лежали только два варианта: оккупация Газы или бесконечные боевые действия», — говорит Лапид. «Наша задача — найти лучшие решения. Сила ЦАХАЛа дает нам свободу действий в Газе, а также экономическую и дипломатическую свободу действий».

Лапид говорит, что Израиль должен «заставить гражданское население Газы понять, что они могут жить по-другому. Оказать давление на ХАМАС, чтобы он прекратил обстрел Израиля.»

«С этой целью мы увеличили количество разрешений на работу в Израиле, которые выдаются жителям Газы, и продолжаем продвигать план «Экономика ради безопасности»».

Новый премьер-министр также заявил, что на Израиле лежит «священная обязанность вернуть домой для погребения наших павших солдат, Хадара Голдина и Орона Шауля».

Он повторил сделанные на прошлой неделе замечания о необходимости единства израильтян: «На поле боя и на кладбищах нет правых и левых. Неважно, кто является светским или религиозным, друзом или евреем».

Курсор ранее писал, что Лапид обратился к Саудовской Аравии в преддверии визита Байдена. Премьер-министр Яир Лапид призвал в воскресенье все страны региона наладить связи с Израилем. Он сказал об этом в своем послании Саудовской Аравии, куда Джо Байден направится сразу после визита в Иерусалим.