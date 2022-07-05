Лапид — Макрону: Мир должен отреагировать на иранскую угрозу

Премьер-министр Израиля на встрече с президентом Франции заявил, что Иран нарушает все соглашения, обогащает уран сверх разрешенного уровня и убрал камеры со своих ядерных объектов.

Выступая вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже, премьер-министр Яир Лапид призвал мир отреагировать на мошенническую ядерную деятельность Ирана.

Лапид говорит, что Израиль и Франция могут не соглашаться с содержанием потенциальной ядерной сделки, но не с фактами.

«Факты заключаются в том, что Иран нарушает соглашение и продолжает развивать свою ядерную программу», — говорит он. «Иран скрывает информацию от мира, обогащает уран сверх разрешенного уровня и убрал камеры со своих ядерных объектов».

«Мир должен отреагировать», — заявляет Лапид.

Ссылаясь на выступление Макрона в 2018 году, Лапид призывает к «более эффективной и четко определенной сделке, сделке без срока действия, сделке с координированным международным давлением, которая не позволит Ирану стать пороговым ядерным государством».

«Вы были правы тогда, и вы еще более правы сегодня», — говорит он.

Лапид рассказал о региональной террористической деятельности Ирана, включая недавний заговор с целью нападения на израильских туристов в Турции.

«Израиль не будет сидеть сложа руки и ничего не делать, учитывая эти повторяющиеся нападения», — обещает он.

Лапид называет Израиль и Францию «стратегическими партнерами», добавляя: «В этом году, после войны в Украине и терроризма со стороны Ирана, нам напомнили, что не только демократия защищает нас, но и мы должны защищать демократию. Иногда нет другого выбора, кроме как использовать силу войны для защиты мира».