Стало известно, о чем Лапид попросит Макрона во время встречи в Париже

«Премьер-министр представит новые материалы, которые объяснят, как «Хизбалла» угрожает безопасности и стабильности Ливана», — сказал чиновник.

Премьер-министр Яир Лапид постарается направить строгий сигнал «Хизбалле» во время встречи во вторник с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, заявил высокопоставленный израильский чиновник в понедельник вечером.

«Мы хотим, чтобы президент Франции использовал свои связи, чтобы дать понять правительству Ливана, что мы намерены завершить переговоры, — сказал чиновник, имея в виду непрямые переговоры между Израилем и Ливаном по поводу морской границы между странами. — Мы хотим это сделать, но мы не сможем этого сделать из-за угроз «Хизбаллы».

In Paris meeting with Macron, Lapid to send warning to Hezbollah https://t.co/Sn9rm6oc8X — The Times of Israel (@TimesofIsrael) July 5, 2022

«Хизбалла не должна играть с огнем», — сказал чиновник, предупредив, что удар по газовой платформе «может быть очень опасным действием».

Силы обороны Израиля заявили в субботу, что они успешно перехватили три беспилотника «Хизбаллы», которые направлялись к газовому месторождению Кариш у средиземноморского побережья Израиля.

Франция, которой Лига Наций предоставила мандат на управление Ливаном в 1923 году, с тех пор является крупным игроком в ливанской политике и экономике.

Лапид должен вылететь в Париж в 10:30 во вторник. Он встретится с Макроном, близким другом, в середине дня в Елисейском дворце, а затем отправится обратно в Израиль в 20:00.

В дополнение к предупреждению «Хизбалле» Израиль также надеется, что Макрон отправит более примирительный сигнал правительству Ливана. «Сообщение, которое мы хотим донести до них, состоит в том, что для них было бы крайне полезно воспользоваться данной возможностью», — сказал чиновник, подчеркнув активное участие посланника США по энергетике Амоса Хохштейна в вопросе морской границы.

«Мы можем прийти к соглашению, — сказал чиновник, — если они не позволят «Хизбалле» встать у нас на пути».

Если «Хизбалла» продолжит угрожать израильским газовым месторождениям, предупредил чиновник, «это может привести к ухудшению ситуации, в котором мы не заинтересованы».

По словам чиновника, Лапид также подробно обсудит с Макроном ядерную проблему Ирана. Премьер-министр будет работать над синхронизацией давления Израиля и Запада на Иран и подчеркнет желание Израиля заключить долгосрочную и эффективную ядерную сделку.

Израильские официальные лица подчеркнут, что США и страны Е3 — Германия, Великобритания и Франция — не могут позволить Ирану тянуть время, затягивая переговоры, которые теперь возобновились в Катаре после многомесячного перерыва.

«Мы ожидаем, что этим нескончаемым переговорам когда-нибудь будет положен конец», — подчеркнул чиновник.

Курсор ранее писал, что названы законопроекты, включенные в повестку дня заседания Кнессета.