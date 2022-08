Лапид поздравил Байдена с убийством аль-Завахири

Премьер-министр Яир Лапид поздравил в твиттере президента США Джо Байдена с убийством ЦРУ лидера Аль-Каиды Аймана аль-Завахири.

«Террористические группировки и их спонсоры должны знать: Вы живете в долг. Силы свободы привлекут вас к ответственности», — написал Лапид в Твиттере.

The world is a safer place today.

I congratulate @POTUS and all who took part in the successful American operation targeting Ayman al-Zawahiri.

Terrorist groups and their sponsors must know: You’re living on borrowed time. The forces of freedom will bring you to justice.

— יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) August 2, 2022