Лапид поздравил Байдена с убийством аль-Завахири

Премьер-министр Яир Лапид поздравил в твиттере президента США Джо Байдена с убийством ЦРУ лидера Аль-Каиды Аймана аль-Завахири.
«Террористические группировки и их спонсоры должны знать: Вы живете в долг. Силы свободы привлекут вас к ответственности», — написал Лапид в Твиттере.
The world is a safer place today.
I congratulate @POTUS and all who took part in the successful American operation targeting Ayman al-Zawahiri.
Terrorist groups and their sponsors must know: You’re living on borrowed time. The forces of freedom will bring you to justice.
— יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) August 2, 2022
«Курсор» писал ранее, что американский президент Джо Байден заявил, что военные США смогли ликвидировать главу террористической организации «Аль-Каида» Аймана аль-Завахири на территории Афганистана. По его словам, местонахождение Завахири стало известно американским спецслужбам ранее в этом году.
Еще мы писали, что представитель Центрального командования США сообщил, что американские военные ликвидировали высокопоставленного лидера «Аль-Каиды» Абдула Хамида аль-Матара. Так, он был убит в результате удара беспилотника в Сирии.