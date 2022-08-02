Лапид поздравил Байдена с убийством аль-Завахири

По словам президента США, во время ликвидации никто из гражданских членов семьи боевика не пострадал. Ещё в начале года американская разведка смогла обнаружить семью аль-Завахири в Кабуле.

Премьер-министр Яир Лапид поздравил в твиттере президента США Джо Байдена с убийством ЦРУ лидера Аль-Каиды Аймана аль-Завахири.

«Террористические группировки и их спонсоры должны знать: Вы живете в долг. Силы свободы привлекут вас к ответственности», — написал Лапид в Твиттере.

The world is a safer place today. I congratulate @POTUS and all who took part in the successful American operation targeting Ayman al-Zawahiri. Terrorist groups and their sponsors must know: You’re living on borrowed time. The forces of freedom will bring you to justice. — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) August 2, 2022

«Курсор» писал ранее, что американский президент Джо Байден заявил, что военные США смогли ликвидировать главу террористической организации «Аль-Каида» Аймана аль-Завахири на территории Афганистана. По его словам, местонахождение Завахири стало известно американским спецслужбам ранее в этом году.

Еще мы писали, что представитель Центрального командования США сообщил, что американские военные ликвидировали высокопоставленного лидера «Аль-Каиды» Абдула Хамида аль-Матара. Так, он был убит в результате удара беспилотника в Сирии.