Лапид поздравил Байдена с убийством аль-Завахири

17:01, Сегодня
Политика, Новости Израиля, Zahav
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Фото: Yonatan Sindel/Flash90

По словам президента США, во время ликвидации никто из гражданских членов семьи боевика не пострадал. Ещё в начале года американская разведка смогла обнаружить семью аль-Завахири в Кабуле.

Премьер-министр Яир Лапид поздравил в твиттере президента США Джо Байдена с убийством ЦРУ лидера Аль-Каиды Аймана аль-Завахири.

«Террористические группировки и их спонсоры должны знать: Вы живете в долг. Силы свободы привлекут вас к ответственности», — написал Лапид в Твиттере.

«Курсор» писал ранее, что американский президент Джо Байден заявил, что военные США смогли ликвидировать главу террористической организации «Аль-Каида» Аймана аль-Завахири на территории Афганистана. По его словам, местонахождение Завахири стало известно американским спецслужбам ранее в этом году.

Еще мы писали, что представитель Центрального командования США сообщил, что американские военные ликвидировали высокопоставленного лидера «Аль-Каиды» Абдула Хамида аль-Матара. Так, он был убит в результате удара беспилотника в Сирии.

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Автор материала:
Алекс Арнав
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