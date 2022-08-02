Байден заявил, что США убили лидера Аль-Каиды в Афганистане

Террорист аль-Завахири помогал координировать теракт в США 11 сентября 2001 года, в результате которых погибло большое количество людей.

Американский президент Джо Байден заявил, что военные США смогли ликвидировать главу террористической организации «Аль-Каида» Аймана аль-Завахири на территории Афганистана.

Об этом он рассказал в своем видеообращении, которое транслировали на сайте Белого дома.

Как рассказал Байден, американские военные ликвидировали опасного террориста в прошедшие выходные.

Еще в начале года американская разведка смогла обнаружить семью аль-Завахири в Кабуле. По словам президента США, во время ликвидации никто из гражданских членов семьи боевика не пострадал.

Напомним, что террорист помогал координировать атаки в США 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли тысячи людей.

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