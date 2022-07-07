Лапид : Сила Израиля в его единстве

Премьер-министр Лапид выступил перед офицерами ЦАХАЛа и заявил, что сила Израиля в демократии, доверии к ЦАХАЛу, полиции, суду и доверии друг к другу.

Выступая перед новыми офицерами ЦАХАЛа во время церемонии их выпуска, премьер-министр Яир Лапид заявил, что Израиль «сильнее, изощреннее и жестче» своих врагов.

«Израиль сильнее всех своих врагов, и мы без колебаний применим силу, чтобы сохранить мир для наших граждан. Наши враги должны знать, что в любой момент мы сильнее, изощреннее и жестче, чем они», — говорит Лапид.

«И наши враги должны знать еще одну вещь: что мы будем противостоять им вместе. Что израильское общество сильнее любых аргументов. Что сила Израиля — это сила единства», — говорит он.

Лапид говорит, что «наша миссия как общества заключается в восстановлении доверия. Доверие к нашей демократии, доверие к ЦАХАЛу, к полиции, к суду, и самое главное — восстановить наше доверие друг к другу».

«Чтобы наши враги знали, что с нами не стоит связываться, должно существовать условие. Это условие заключается в том, что лучшие молодые люди Израиля, самые решительные в Израиле, приезжают сюда, в Бахад 1», — говорит он, имея в виду школу офицеров ЦАХАЛа на юге Израиля.

«Я смотрю на вас — это условие выполнено», — говорит он офицерам.

Курсор ранее писал, что Лапид ответил, готов ли к встрече с Аббасом из ПА. Премьер-министр сказал Макрону, что новых поселений больше не будет. Лапид также осудил инцидент у Западной стены, заявив, что Израиль — «единственная страна в мире, где евреи не имеют религиозной свободы».