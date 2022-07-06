Лапид ответил, готов ли к встрече с Аббасом из ПА

Премьер-министр сказал Макрону, что новых поселений больше не будет. Лапид также осудил инцидент у Западной стены, заявив, что Израиль — «единственная страна в мире, где евреи не имеют религиозной свободы».

Премьер-министр Яир Лапид заявил во вторник, что, хотя он не исключает возможности встречи с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, в настоящее время нет никаких ближайших планов проведения переговоров.

Lapid won’t rule out meeting with PA’s Abbas, but says it’s not on the agenda https://t.co/WrI4KrzGmQ — The Times of Israel (@TimesofIsrael) July 6, 2022

«Я не провожу встречи, если они не будут иметь положительный результат для Израиля. На данный момент этого нет на повестке дня, но я не исключаю [такой встречи]», — сказал Лапид на брифинге с журналистами, сообщает новостной сайт Walla.

Премьер, разговаривая с журналистами во время поездки в Париж, сказал, что обсудил палестинский вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В публичных комментариях перед встречей с Лапидом Макрон говорил о важности достижения соглашения, признающего «законные устремления» палестинцев.

Лапид сказал своему французскому коллеге, что, хотя существующим поселениям будет разрешено расширяться, новых поселений не будет.

Находясь в Париже, Лапида также спросили об инциденте у Западной стены на прошлой неделе, когда ультраортодоксальные экстремисты прервали церемонии бар- и бат-мицвы на эгалитарной площади этого места.

«Тот факт, что у Стены плача происходит насилие в отношении людей, которые хотят молиться в соответствии со своей верой, не может продолжаться», — сказал премьер-министр, по словам Walla!.

«Израиль — единственная страна в мире, где для евреев нет свободы вероисповедания», — заявил он.

Напомним, что на прошлой неделе ультраортодоксальные экстремисты, большинство из которых дети или подростки, сорвали три церемонии бар- и бат-мицвы на эгалитарной площади Стены Плача, крича и называя верующих «нацистами», «христианами» и «животными». Они дули в свистки и рвали молитвенники.

Спецпосланник США по антисемитизму Дебора Липштадт, посетившая Израиль, где она встретилась с Лапидом, заявила во вторник, что она «глубоко обеспокоена» этим инцидентом.

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