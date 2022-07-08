Лапид также провел телефонный разговор с Махмудом Аббасом

Премьер-министр Израиля и лидер Палестинской Автономии провели первый телефонный разговор с момента вступления Лапида в должность. Премьер-министр поздравил Аббаса с наступающим праздником Курбан-Байрам.

Премьер-министр Яир Лапид и президент Палестинской автономии Махмуд Аббас поговорили по телефону в пятницу. Это был их первый разговор с момента вступления Лапида в должность.

Согласно заявлению канцелярии премьер-министра, Аббас поздравил Лапида с вступлением в должность, а Лапид пожелал ему благословенного праздника Курбан-Байрам.

Они обсудили продолжение сотрудничества и необходимость поддержания спокойствия и тишины в этом районе, говорится в заявлении.

Ранее на этой неделе Лапид заявил журналистам, что он «не видит встречи с Аббасом на горизонте», но не исключает ее проведения, если это действительно необходимо.

В четверг министр обороны Бени Ганц и Аббас встретились в Рамалле, сообщили палестинские и израильские источники, за несколько дней до первого визита президента США Джо Байдена в регион.

По словам источников, на встрече обсуждались вопросы подготовки к поездке Байдена на следующей неделе, а также пакет экономической помощи и ряд мер по ослаблению некоторых израильских ограничений на Западном берегу.

Курсор ранее писал, что Лапид ответил, готов ли к встрече с Аббасом из ПА. Премьер-министр сказал Макрону, что новых поселений больше не будет. Лапид также осудил инцидент у Западной стены, заявив, что Израиль — «единственная страна в мире, где евреи не имеют религиозной свободы».