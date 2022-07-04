Лапид: Убийство Абу Акле не было умышленным

Премьер-министр Лапид заяви, что Израиль заинтересован в защите журналистов и свободы прессы в любом месте и при любых условиях. Он отметил, что невозможно определить, кто несет ответственность за смерть Абу Акле.

Премьер-министр Яир Лапид заявил, что расследование ЦАХАЛа по факту смерти журналистки Ширин Абу Акле показало, что она не была объектом нападения, когда в нее стреляли во время освещения боя с применением оружия в Дженине в мае.

Лапид не упомянул об определении США, что израильские войска, скорее всего, выпустили смертельную пулю, вместо этого он сосредоточился на отсутствии убедительных доказательств.

«Исследование ЦАХАЛа поясняет, что невозможно определить, кто несет ответственность за несчастную смерть журналистки Ширин Абу Акле, но можно с уверенностью сказать, что не было намерения причинить ей вред».

Он отмечает, что журналисты гибнут по всему миру, хотя «очевидно, что Израиль заинтересован в защите журналистов и свободы прессы в любом месте и при любых условиях».

Он также сказал, что полностью поддерживает израильских военнослужащих, «рискующих своей жизнью, чтобы защитить израильских граждан от террора».