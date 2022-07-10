Лапид: Величайшим наследием Ицхака Шамира было единство

Нынешний премьер-министр Яир Лапид выступил на церемонии поминовения Ицхака Шамира и заявил, что покойный лидер считал, что у «сионистского большинства, больше общего, чем того, что нас разделяет».

На государственной церемонии поминовения бывшего премьер-министра Ицхака Шамира премьер-министр Яир Лапид отметил способность покойного лидера идти на компромисс и работать с другими, сохраняя при этом свою идеологию.

«Шамир верил, что Израиль един, и что роль лидеров заключается в том, чтобы объединять и сплачивать его сыновей и дочерей, а не разжигать разногласия», — говорит Лапид, напоминая о соглашении Шамира о ротации со своим идеологическим врагом Шимоном Пересом.

«Шамир понимал, что у израильского народа, и, конечно, у сионистского большинства, больше общего, чем того, что нас разделяет. Он не хотел видеть свой народ разорванным на части. Он отказался допустить, чтобы страна перестала функционировать».

Лапид считает, что «величайшим наследием Шамира было единство….. Слова Шамира, и в первую очередь его дела, должны служить маяком истины для всех нас. Он говорил не в терминах правых или левых, а в терминах взаимного уважения и общей судьбы против тех, кто стремился разделить нашу нацию и натравить брата на брата».