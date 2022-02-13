Лапид встретился с заместителем министра иностранных дел Украины

Министр иностранных дел Яир Лапид поделился опасениями по поводу эскалации кризиса в Украине с Эмине Джапаровой, заместителем министра иностранных дел в Украине.

Министр иностранных дел Яир Лапид встретился с первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой в Иерусалиме.

Министр иностранных дел Яир Лапид выразил обеспокоенность обострением кризиса в Украине на фоне скопления российских сил на границе и проинформировал заместителя министра иностранных дел Украины о решении опубликовать предупреждение о поездках.

Он выразил надежду, что эскалация прекратится в результате дипломатических переговоров под руководством США.

Министр Лапид подчеркнул свою заботу об израильтянах и евреях и представил обновленную информацию о подготовке и укреплении посольства в Киеве.

Курсор ранее писал, что МИД Израиля призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну. Министерство иностранных дел Израиля и Посольство Израиля в Украине призывают израильских граждан, находящихся на территории Украины, пересмотреть необходимость пребывания в этой стране и в любом случае избегать приближения к зонам повышенной опасности.

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