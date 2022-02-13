Латвия заявила, что готова принять до 10 тысяч украинских беженцев

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева заявила, что они отнесутся с пониманием, «если, не дай Бог, начнется война и им придется принимать украинских беженцев».

Власти Латвии готовы принять до 10 000 беженцев в случае полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом накануне объявила министр внутренних дел Латвии Мария Голубева.

Голубева сообщила, что ее ведомство уже разработало план и передало его в другие министерства для оценки. Она сказала, что сейчас нужно сосредоточиться не на цифрах, сколько людей может принять Латвия, а на уточнении того, где и как можно разместить до 10 000 человек.

«Этот план существует уже некоторое время, но сейчас важно понять, что в Украине есть свои специфические обстоятельства. Во-первых, она пользуется безвизовым режимом с Европейским Союзом. Во-вторых, наши граждане обоснованно поддерживают усилия Украины по укреплению ее независимости и территориальной целостности. Это означает, что они отнесутся с пониманием, если, не дай Бог, начнется война и им придется принимать украинских беженцев», — сказала Голубева.

«Мы должны предвидеть все эти вещи. Именно поэтому мы перешли от общего плана к конкретному на случай, если поток людей прибудет именно из Украины. Министерство подготовило его, и мы ждем комментариев и предложений по улучшению от других министерств», — сказал министр внутренних дел Латвии.

Курсор ранее писал, что МИД Израиля призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну. Министерство иностранных дел Израиля и Посольство Израиля в Украине призывают израильских граждан, находящихся на территории Украины, пересмотреть необходимость пребывания в этой стране и в любом случае избегать приближения к зонам повышенной опасности.

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