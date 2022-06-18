Либерман: Орбах все еще раздумывает, выходить ли из коалиции

Депутат Кнессета Нир Орбах еще не принял окончательного решения о выходе из коалиции, и если он останется, другие последуют его примеру, заявил министр финансов Авигдор Либерман на мероприятии в Беэр-Шеве.

Депутат Нир Орбах (Ямина) еще не принял окончательного решения о выходе из коалиции, и если он решит остаться, то его примеру последуют другие, заявил министр финансов Авигдор Либерман на мероприятии в Беэр-Шеве в субботу. Либерман добавил, что он поговорит с Орбахом в воскресенье и сделает все, что в его силах, чтобы предотвратить выборы.

Он также сказал, что непонятно, почему «Объединенный список является частью израильского Кнессета, а не частью парламента в Рамалле».

Либерман говорил на мероприятии «Шаббатарбут» об арабской оппозиционной партии и других вопросах, таких как растущая угроза роспуска Кнессета и новых выборов.

«Выборы означают еще большую поляризацию, еще большее количество ударов и обвинений на политическом поле. Это паралич всей системы. Участвовать в выборах просто безответственно. Я делаю и намерен делать все возможное, чтобы не допустить выборов», — сказал Либерман.

«Все главы партий коалиции должны навести порядок. На этой неделе коалиция потеряла ряд голосов, хотя у нас было большинство в здании [Кнессета]. Депутаты просто не пришли голосовать, и это плохой сигнал».