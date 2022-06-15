Саар назначил нового заместителя генерального прокурора

Его кандидатура была единогласно одобрена комиссией по отбору кандидатов, возглавляемой генеральным прокурором Гали Бахарав-Миарой.

Министр юстиции Гидеон Саар объявил о своей рекомендации бывшего генерального военного прокурора Шарона Афека на должность заместителя генерального прокурора.

«Адвокат Шарон Афек — это шедевр мастерства и общественного служения, и я убежден в его способности внести уникальный и значительный вклад в работу министерства юстиции и системы правосудия», — говорится в заявлении Саара.

Ранее Курсор писал, что Иран обвинил Израиль в убийстве двух ученых. Иран подозревает, что Израиль убил двух иранских ученых несколько недель назад, отравив им еду. The New York Times сообщает, что иранские официальные лица подозревают, что Израиль замешан в убийстве инженера Айюба Энтезари и геолога Камрана Агамолаи.

Кроме этого, иранцы взломали аккаунты высокопоставленных израильских чиновников. В число пострадавших топ-чиновников входят бывшая министр иностранных дел Ципи Ливни, генерал запаса и глава крупного исследовательского института безопасности в Израиле.