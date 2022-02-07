Либерман требует выяснить, использовала ли полиция против него шпионское ПО

Либерман заявил, что в 2012 году комиссар полиции вел себя «хуже преступников» и нарушал многие законы, поэтому мог приказать полиции взломать личный телефон нынешнего министра финансов.

Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что он хочет выяснить, использовались ли технологии шпионажа NSO против него в прошлом, когда он находился под следствием десять лет назад.

Об этом пишет Times of Israel.

В 2012 году Либерману были предъявлены обвинения в злоупотреблении доверием и мошенничестве, но в итоге обвинения были сняты.

«Любой, кто знаком с фактами, знает, что речь идет о серьезных нарушениях, совершенных в те времена, и комиссар полиции вел себя как худший из преступников. Не было такого закона, который бы он не нарушил», — обвиняет он.

Либерман говорит, что если утверждения о том, что телефоны правительственных чиновников, советников, членов семей политиков и других лиц якобы были взломаны, окажутся правдой, то это будет «землетрясением на уровне 9 баллов по шкале Рихтера».

Либерман поддерживает идею создания государственного расследования по этому вопросу, присоединившись к другим министрам, которые неожиданно поклялись разобраться в скандале.

Правительство начало действовать через несколько часов после того, как в понедельник утром издание Calcalist сообщило, что среди взломанных компьютеров были и политики, спустя несколько недель после того, как впервые появились обвинения в том, что полиция шпионит за невинными гражданскими лицами и помощниками Нетаньяху, бывшего премьер-министра, судимого за взяточничество.

Курсор также писал, что Либерман распорядился пересмотреть рыночную власть компаний в связи с повышением цен. Министр финансов заявил, что действия компаний вызывают опасения, так как они сейчас имеют чрезмерную рыночную власть и благодаря этому делают все для получения сверхприбыли.

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