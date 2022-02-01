Либерман распорядился пересмотреть рыночную власть компаний в связи с повышением цен

Министр финансов заявил, что действия компаний вызывают опасения, так как они сейчас имеют чрезмерную рыночную власть и благодаря этому делают все для получения сверхприбыли.

Министр финансов Авигдор Либерман обратился к совместному комитету своего министерства и Министерства экономики с просьбой изучить вопрос о централизации рыночной власти крупных компаний.

Об этом пишет Times of Israel.

Министр сделал это в ответ на повышение многими компаниями цен на основные продукты и последовавшее за этим возмущение общественности.

По словам Либермана, эти действия «вызывают опасения по поводу использования избыточной рыночной власти для извлечения сверхприбылей».

Курсор ранее писал, что в Израиле одновременно выросли цены на топливо, электроэнергию и продукты питания. Повышение цен вызвано множеством причин. Это связано и с кризисом, вызванным коронавирусной эпидемией, и его последствиями для мировой экономики, а также с резко выросшими транспортными расходами.

Напомним, что мы уже писали о том, что в Израиле ожидается массовое подорожание продуктов. Стало известно о том, что импортер продуктов питания и, а также некоторых товаров первой необходимости, компания «Дипломат», заявил о том, что на сотни товаров подскочит цена. Он этом представители компании оповестили торговые сети Израиля.

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