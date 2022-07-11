Либерман: Я ни при каких обстоятельствах не войду в коалицию с Нетаниягу

Министр финансов заявил, что важно, чтобы Нетаниягу не получил больше 59 мест в будущем правительстве. «Есть шанс создания сионистской коалиции, если Нетаниягу не получит 60 мест», — заявил Либерман.

Министр финансов Авигдор Либерман в понедельник утром принял участие в конференции, организованной Calcalist, и рассказал о союзе между «Тиква Хадаша» и «Кахоль-Лаван» и о предстоящих выборах.

«Пришло время, чтобы все сионистские партии сформировали широкую коалицию, и мы сделаем все необходимое», — сказал Либерман. «В противном случае, все изменения, в которых нуждается эта страна, останутся на бумаге».

Либерман также заявил, что он не войдет в коалицию, возглавляемую членом Ликуда Биньямином Нетаниягу.

«Я обещаю, что ни при каких условиях и ни при каких обстоятельствах не войду в коалицию с аНетаниягу», — сказал он. «Ни в обмен на то или иное обещание, включая ротацию или мутацию».

По его словам, «опросы — это психологическая война. С нашей точки зрения важно, чтобы Нетаниягу не получил более 59 мест в Кнессете. Есть шанс создания сионистской коалиции, если Нетаниягу не получит 60 мест. Есть шанс большого взрыва в израильской политике, который заставит людей сказать Нетаниягу: «Хватит, отпусти»».