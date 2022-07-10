Яир Голан призвал объединить партии Мерец и Аводу

Яир Голан, который намерен стать лидером партии Мерец, призвал создать союзную партию на левом фланге — объединиться с партией Авода. Однако Мейрав Михаэли выступила против этого.

После того, как стало известно о заключении соглашения между «Тиква Хадаша» и «Кахоль-Лаван» о выдвижении своей кандидатуры на выборах, член Мерец Яир Голан, который баллотируется на пост главы своей партии, призывает к созданию аналогичного союза на левом фланге.

«Начался сезон союзов? — пишет Голан в Твиттере. — Мы должны прочитать надпись на стене: Большой и единый израильско-сионистский левый лагерь».

Голан заявил, что он выступает за объединение Мерец с Аводой, но нынешний глава партии Мейрав Михаэли заявила, что она против.