Яир Голан призвал объединить партии Мерец и Аводу

Фото: Yonatan Sindel/Flash90
Яир Голан, который намерен стать лидером партии Мерец, призвал создать союзную партию на левом фланге — объединиться с партией Авода. Однако Мейрав Михаэли выступила против этого.
После того, как стало известно о заключении соглашения между «Тиква Хадаша» и «Кахоль-Лаван» о выдвижении своей кандидатуры на выборах, член Мерец Яир Голан, который баллотируется на пост главы своей партии, призывает к созданию аналогичного союза на левом фланге.
«Начался сезон союзов? — пишет Голан в Твиттере. — Мы должны прочитать надпись на стене: Большой и единый израильско-сионистский левый лагерь».
Голан заявил, что он выступает за объединение Мерец с Аводой, но нынешний глава партии Мейрав Михаэли заявила, что она против.
Также мы писали, что Лапид поговорил с королем Иордании Абдаллой II. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость укрепления и углубления сотрудничества и отношений между Израилем и Иорданией, предстоящий визит президента США Байдена.
Ранее наш сайт сообщал, что СМИ озвучили шансы партии Тиква Хадаша на предстоящих выборах. Если партия «Тиква Хадаша» Гидеона Саар не преодолеет порог, его голоса будут аннулированы. Одной партии в нынешнем коалиционном блоке может быть достаточно не пройти порог, чтобы обеспечить возвращение к власти главы оппозиции Биньямина Нетаниягу.
Кроме того, редакция Курсора писала, что блок Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Последний опрос впервые показывает, что блок во главе с лидером «Ликуда» Биньямином Нетаниягу получит 61 место на предстоящих выборах, что позволит бывшему премьер-министру сформировать узкое правое правительство.
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Автор материала:
Аарон Шендецкий