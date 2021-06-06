Лидеры блока против Нетаниягу впервые встретились после формирования коалиции

Лидеры восьми партий, которые составляют новое правительство, которое надеется привести к присяге на следующей неделе, в настоящее время встречаются в Иерусалиме впервые с момента объявления на прошлой неделе о том, что председателю «Йеш Атид» Яиру Лапиду удалось сформировать коалицию.
Об этом сообщает Times of Israel.
Лапид, председатель Ямины Нафтали Беннет, который должен стать первым премьер-министром в соглашении о ротации с лидером Еш Атид, председатель Тиква Хадаша Гидеон Саар, Авигдор Либерман из Исраэль Бейтену, Бенни Ганц из Кахоль-Лаван, лейборист Мерав Михаэли, лидер МЕРЕЦ Ницан Горовиц и лидер консервативной исламской партии РААМ Мансур Аббас принимают участие во встрече.
Новое правительство надеется, что оно будет приведено к присяге как можно скорее, но, скорее всего, ему придется подождать до следующего понедельника. Тем временем премьер-министр Биньямин Нетаниягу еще не отказался от надежды убедить некоторых членов предполагаемой коалиции дезертировать и проголосовать против правительства.
Ранее Курсор сообщал, что Нетаниягу заявил о крупнейшей фальсификации выборов в истории Израиля. «Мы являемся свидетелями крупнейшего фальсификации выборов в истории государства, на мой взгляд, в истории демократий — люди справедливо чувствуют себя обманутыми», — заявил Нетаниягу.
Стало известно, что в Ликуде приготовились к переходу в оппозицию. Отмечается, что большинство депутатов Ликуда считают, что лагерь правых партий практически исчерпал свои возможности для предотвращения создания правительства с участием левоцентристских и арабских партий.