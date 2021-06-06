Лидеры блока против Нетаниягу впервые встретились после формирования коалиции

Лапид, Беннет, Саар и другие лидеры впервые после объявления о формировании коалиции встретились в Иерусалиме.

Лидеры восьми партий, которые составляют новое правительство, которое надеется привести к присяге на следующей неделе, в настоящее время встречаются в Иерусалиме впервые с момента объявления на прошлой неделе о том, что председателю «Йеш Атид» Яиру Лапиду удалось сформировать коалицию.

Об этом сообщает Times of Israel.

Лапид, председатель Ямины Нафтали Беннет, который должен стать первым премьер-министром в соглашении о ротации с лидером Еш Атид, председатель Тиква Хадаша Гидеон Саар, Авигдор Либерман из Исраэль Бейтену, Бенни Ганц из Кахоль-Лаван, лейборист Мерав Михаэли, лидер МЕРЕЦ Ницан Горовиц и лидер консервативной исламской партии РААМ Мансур Аббас принимают участие во встрече.

Новое правительство надеется, что оно будет приведено к присяге как можно скорее, но, скорее всего, ему придется подождать до следующего понедельника. Тем временем премьер-министр Биньямин Нетаниягу еще не отказался от надежды убедить некоторых членов предполагаемой коалиции дезертировать и проголосовать против правительства.