Лидеры G7 публично посмеялись над путиным: «Пора оголять торс»

Лидеры стран «Большой семерки» на саммите в Германии высмеяли фотографию главы рф владимира путина, вспомнив его фотосессию на коне с голым торсом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сидя за столом, спросил у коллег, будут ли они снимать пиджаки.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил, что лучше подождать официального совместного фото, прежде чем снимать пиджак.

«Но мы должны показать, что мы жестче, чем путин*», — ответил Джонсон.

Затем Трюдо, ссылаясь на известную фотографию главы Кремля верхом на лошади без рубашки, добавил: «Мы устроим демонстрацию голых торсов во время верховой езды».

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что «верховая езда — это лучшее, что есть в мире».

«Курсор» писал, что после встречи с путиным Лукашенко заговорил об объявлении войны. Он попросил путина переоборудовать белорусские самолеты под носители ядерного оружия. Лукашенко заявил, что это необходимо сделать в ответ на тренировочные полеты самолетов США и НАТО.

Мы сообщали подробности взрыва в Киеве: спасена шестилетняя девочка, отец накрыл ее своим телом и погиб.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!