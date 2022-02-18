Ливан видит «позитивные предложения» по урегулированию морского спора с Израилем

Посол США Амос Хохштейн попросил предоставить ливанскому премьер-министру письменные предложения для официального ответа. Глава Хизбаллы дал согласие на продолжение переговоров при посредничестве

Министр иностранных дел Ливана положительно отреагировал на предложения американского переговорщика Амоса Хохштейна по урегулированию спора о морской границе с Израилем в комментариях, опубликованных в пятницу, в то время как глава террористической организации Хизбалла Хасан Насралла, по сообщениям, дал зеленый свет на продолжение переговоров.

Давние враги Израиль и Ливан в течение последнего года участвовали в переговорах под руководством США, направленных на демаркацию морских исключительных экономических зон. Спорная территория площадью в сотни квадратных миль, как полагают, содержит большие запасы природного газа, что может изменить ситуацию для Ливана, который погряз в разрушительном экономическом кризисе.

Министр иностранных дел Абдаллах Бухабиб сообщил ливанской газете Al Joumhouria, что американский посредник Амос Хохштейн «привез позитивные предложения, которые можно развить», и что президент Ливана Мишель Аун попросил предоставить их в письменном виде, чтобы страна могла официально ответить.

Курсор ранее писал, что в Ливане полностью отключили электричество из-за действий протестующих. Государственная электроэнергетическая компания Ливана заявила в субботу, что ее электростанции прекратили работу после того, как протестующие ворвались на ключевую подстанцию и испортили электрооборудование.

Ранее Курсор сообщал, что Ливан изъял 9 миллионов таблеток амфетамина, направляемых в Персидский залив. Ливанские службы безопасности пресекли попытку контрабанды девяти миллионов нелегальных таблеток амфетамина каптагона в неназванную страну Персидского залива.

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