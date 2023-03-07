Лукашенко сделал громкое заявление в адрес украинского лидера: Президент Зеленский — просто гнида

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался в адрес украинского коллеги Владимира Зеленского, назвав его «гнидой».

Об этом пишет белорусское издание «БелТа«.

«Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент», — заявил Лукашенко.

В своем выступлении белорусский лидер вспомнил об украинской делегации, которая приезжала на переговоры с россиянами в Минск. По его словам, представители Украины просили подписать «гарантии» о том, что белорусская сторона не собирается нападать на страну. Данную ситуацию Лукашенко расценивает как «вызов».

«Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: «Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем». На что я говорил: «Мы не собираемся нападать». — «Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете». Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен», — сказал он.

В то же время президент Беларуси заверил, что Минск не собирается непосредственно участвовать в нападении на территорию Украины.

«Если они рассчитывают (я ведь знаю, что они хотят нас втянуть в войну по команде американцев)… Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втянете нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь», — подчеркнул он.

Также Лукашенко назвал «мерзавцами» своих соотечественников, которые были вынуждены выехать из Беларуси. Так, белорусский лидер пригрозил найти всех граждан, покинувших родину и пообещал им «отмстить».

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