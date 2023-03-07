Атака на самолет А-50 в Беларуси: Лукашенко выступил с новыми обвинениями

В Беларуси заявили о задержании диверсионной группы, атаковавшей российские самолеты под Минском.

Александр Лукашенко выступил сегодня с заявлением о попытке саботажа российского военного самолета на аэродроме под Минском в прошлом месяце. Он сказал, что на данный момент арестовано более 20 человек, причастных к инциденту.

Как сообщает агентство «Белта», Лукашенко заявил, что Служба безопасности Украины и руководство ЦРУ за закрытыми дверями проводят операцию против Республики Беларусь.

Лукашенко заявил, что самолет получил лишь поверхностные повреждения в результате атаки, которая была проведена с использованием «небольшого беспилотника».

Подозреваемый, задержанный по делу о нападении на разведывательный самолет Бериева А-50, имеет двойное гражданство россии* и Украины, цитирует Белта слова Лукашенко.

Глава Беларуси заявил, что «готовили диверсанта» представители СБУ и использовали при этом «самые высокие технологии».

Отметим, что ранее Лукашенко не признавал, что в Мачулищах что-то случилось.



Лукашенко ожидаемо обвинил во всем Киев. По его словам, «операция» берет начало из столицы Украины.

В «Белте» написали также, что Беларусь задержала сегодня во вторник украинскую «террористическую группу», которая, по их словам, сотрудничала с киевскими спецслужбами в связи с попыткой диверсии на белорусском аэродроме.

Белорусские антиправительственные активисты заявили в прошлом месяце, что они взорвали современный российский военный самолет-разведчик в результате атаки беспилотника на аэродроме недалеко от столицы Беларуси Минска, что оспаривается москвой и Минском.

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Кроме того, Лукашенко и Си Цзиньпин провели переговоры: главные тезисы.

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