МАГАТЭ обвинило Иран в удалении 27 камер наблюдения с ядерных объектов

Глава агентства ООН по наблюдению за ядерной областью заявил, что Иран убрал 27 камер наблюдения с ядерных объектов в стране.
Рафаэль Мариано Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, сделал эти комментарии на внезапно созванной пресс-конференции в Вене.
Гросси сказал, что этот шаг представляет собой «серьезный вызов» для усилий Агентства.
Гросси отметил, что в Иране останется «40 с лишним» камер. По словам главы МАГАТЭ, в число объектов, с которых сняты камеры, входят подземный иранский завод по обогащению урана в Натанзе, а также завод в Исфахане.
Вчера Иран заявил, что отключил два устройства, которые МАГАТЭ использует для мониторинга обогащения в Натанзе. Иранские чиновники также пригрозили предпринять новые шаги в условиях многолетнего кризиса, который грозит перерасти в новые нападения.
Это произошло накануне голосования в совете МАГАТЭ, на котором Иран подвергся осуждению за то, что агентство называет неспособностью Ирана предоставить «достоверную информацию» об искусственном ядерном материале, найденном на трех незадекларированных объектах в стране.
Курсор ранее писал, что Иран убрал две камеры наблюдения МАГАТЭ с ядерной установки. Иран снял две камеры наблюдения Международного агентства по атомной энергии с одного из своих ядерных объектов в среду, сообщило государственное телевидение. Этот шаг, вероятно, вызовет напряженность в отношениях с ядерной организацией ООН.