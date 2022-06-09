МАГАТЭ обвинило Иран в удалении 27 камер наблюдения с ядерных объектов

Глава МАГАТЭ Мариано Гросси заявил, что Иран снял почти три десятка камер с ядерных объектов в Натанзе и Исфахане. Под контролем агентства остается чуть более сорока камер в стране.

Глава агентства ООН по наблюдению за ядерной областью заявил, что Иран убрал 27 камер наблюдения с ядерных объектов в стране.

Рафаэль Мариано Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, сделал эти комментарии на внезапно созванной пресс-конференции в Вене.

Гросси сказал, что этот шаг представляет собой «серьезный вызов» для усилий Агентства.

Гросси отметил, что в Иране останется «40 с лишним» камер. По словам главы МАГАТЭ, в число объектов, с которых сняты камеры, входят подземный иранский завод по обогащению урана в Натанзе, а также завод в Исфахане.

Вчера Иран заявил, что отключил два устройства, которые МАГАТЭ использует для мониторинга обогащения в Натанзе. Иранские чиновники также пригрозили предпринять новые шаги в условиях многолетнего кризиса, который грозит перерасти в новые нападения.

Это произошло накануне голосования в совете МАГАТЭ, на котором Иран подвергся осуждению за то, что агентство называет неспособностью Ирана предоставить «достоверную информацию» об искусственном ядерном материале, найденном на трех незадекларированных объектах в стране.

Курсор ранее писал, что Иран убрал две камеры наблюдения МАГАТЭ с ядерной установки. Иран снял две камеры наблюдения Международного агентства по атомной энергии с одного из своих ядерных объектов в среду, сообщило государственное телевидение. Этот шаг, вероятно, вызовет напряженность в отношениях с ядерной организацией ООН.