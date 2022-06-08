Иран убрал две камеры наблюдения МАГАТЭ с ядерной установки

Иран снял две камеры наблюдения Международного агентства по атомной энергии с одного из своих ядерных объектов в среду, сообщило государственное телевидение. Этот шаг, вероятно, вызовет напряженность в отношениях с ядерной организацией ООН.

«С сегодняшнего дня соответствующие органы приказали отключить камеры наблюдения онлайн-монитора обогащения (OLEM)», — сообщило государственное телевидение.

«Иран не может сотрудничать, пока МАГАТЭ ведет себя неразумно. Мы надеемся, что агентство образумится и ответит сотрудничеством с Ираном», — сказал представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди

Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Франция разозлили Иран, представив совету управляющих МАГАТЭ проект резолюции, критикующий Иран за неполный ответ на вопросы наблюдательного органа о следах урана на незаявленных объектах.

Напомним, что органы безопасности раскритиковали поведение премьер-министра Нафтали Беннета после того, как он намекнул на связь между убийством нескольких иранских чиновников и Израилем на заседании Комитета по иностранным делам и обороне.

Курсор писал ранее, что США, Великобритания, Франция и Германия стремятся осудить Иран в МАГАТЭ.